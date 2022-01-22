Знаменитый бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Авария произошла в Лос-Анджелесе в пятницу, 21 января, в нескольких километрах от дома знаменитости. Шварценеггер за рулем огромного черного внедорожника GMC Yukon столкнулся с красным Toyota Prius. Машина Арнольда частично оказалась на крыше "японца", а также задела Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, авария была похожа на "киношный трюк", а удар был настолько сильным, что в огромной машине актера сработали подушки безопасности.

Судя по фотографиям, сам Шварценеггер не пострадал. Травмы получила женщина за рулем Prius, ее госпитализировали с сильным кровотечением головы.

По информации источников в полиции, виновником аварии стал Шварценеггер, который повернул налево на красный сигнал светофора.

Как сообщали "Подробности", в конце прошлого года Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных тяжб.