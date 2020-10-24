Арнольду Шварценеггеру сделали операцию на сердце (фото) [ Редактировать ]
Источник: Twitter Арнольда Шварценеггера
Знаменитый бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он написал в своем Twitter.
73-летний артист сообщил, что в клинике Кливленда ему установили новый аортальный клапан и выложил фото, где он на больничной койке.
Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам!
В марте 2018 года Арнольд Шварценеггер перенес шестую по счету операцию на сердце. Позднее он сообщил, что чуть не умер во время хирургического вмешательства. В 1997 году актеру впервые заменили легочный клапан.
Ранее сообщалось, что Шварценеггер впервые стал дедушкой.
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