Знаменитый бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он написал в своем Twitter.

73-летний артист сообщил, что в клинике Кливленда ему установили новый аортальный клапан и выложил фото, где он на больничной койке.

Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам!

В марте 2018 года Арнольд Шварценеггер перенес шестую по счету операцию на сердце. Позднее он сообщил, что чуть не умер во время хирургического вмешательства. В 1997 году актеру впервые заменили легочный клапан.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер впервые стал дедушкой.