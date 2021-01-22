Карнавалу у Бразилії не буде через COVID-19 [ Редактировать ]
Бразильського карнавалу не буде, принаймні цьогоріч. Мер Ріо-де-Жанейро - Едуардо Паес заявив, що місто не зможе як слід підготуватися до заходу через пандемію коронавірусу. Наразі країна посідає друге місце у світі за смертністю від COVID-19 після США.
Там вже померло 200 тисяч людей. І лише недавно почали робити щеплення. На думку мера, бразильці знову зможуть - цитую: "святкувати життя, як того заслуговують", тільки після повної вакцинації населення. Тобто не раніше 2022 року.
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