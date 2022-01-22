За минувшие сутки, 21 января, в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 2838, медработников - 535. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 2 608 человек;

летальных исходов - 136;

выздоровели - 4 610 человек.

91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу - 32 863, дополнительную дозу - 748, бустерную дозу - 25 851 человек.

Как сообщали "Подробности", в Минздраве прогнозируют, что в феврале 2022 года почти миллион украинцев может заболеть коронавирусом. Пиковые показатели, равные 59 тысячам инфицированных в день, прогнозируют на 20-25 февраля.