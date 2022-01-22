В Украину из США прибыло 90 тонн летального оружия [ Редактировать ]
Источник: посольство США в Киеве
В Киев доставили из США груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Киеве.
Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь. Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (90 тонн - ред.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.
В посольстве отметили, что прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года страна в целом получила $2,7 млрд.
Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь Вооруженным силам Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии. В случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны в дополнение к уже предоставленному.
Напомним, что в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
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