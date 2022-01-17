Нацотбор на Евровидение-2022: объявлен список артистов [ Редактировать ]
В Украине назвали имена участников Национального отбора на "Евровидение-2022". Лонг-лист из 27 артистов появился на странице конкурса в Instagram.
За право представить Украину на "Евровидении-2022" соревнуются:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тимочко
Список из 8 финалистов, которые выступят в прямом эфире 12 февраля, станет известен уже на следующей неделе. Также организаторы проведут жеребьевку с очередностью выступлений участников конкурса.
В отличие от предыдущих годов, когда представителя Украины на "Евровидении" выбирали в прямом эфире в двух полуфиналах и финале, в 2022-м состоится только финал. Его мы увидим 12 февраля на канале "UA: ПЕРШИЙ" в 19:00.
"Из-за пандемии Нацотбор не проводился с 2020 года, за это время у украинских музыкантов явно накопилась энергия и материал, и достойных заявок было очень много! - рассказал Ярослав Лодыгин, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. - На этом этапе большого количества споров среди оргкомитета не было, и длинный список сформировался довольно быстро. Но борьба идет за 8 мест в финале, так что самые ожесточенные споры впереди!".
Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы рок-группы Maneskin. Городом проведения международного конкурса песни был выбрал Турин. Полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.
Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.
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