В Украине назвали имена участников Национального отбора на "Евровидение-2022". Лонг-лист из 27 артистов появился на странице конкурса в Instagram.

За право представить Украину на "Евровидении-2022" соревнуются:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Віка Ягич

Східзахід

Юлія Тимочко

Список из 8 финалистов, которые выступят в прямом эфире 12 февраля, станет известен уже на следующей неделе. Также организаторы проведут жеребьевку с очередностью выступлений участников конкурса.

В отличие от предыдущих годов, когда представителя Украины на "Евровидении" выбирали в прямом эфире в двух полуфиналах и финале, в 2022-м состоится только финал. Его мы увидим 12 февраля на канале "UA: ПЕРШИЙ" в 19:00.

"Из-за пандемии Нацотбор не проводился с 2020 года, за это время у украинских музыкантов явно накопилась энергия и материал, и достойных заявок было очень много! - рассказал Ярослав Лодыгин, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. - На этом этапе большого количества споров среди оргкомитета не было, и длинный список сформировался довольно быстро. Но борьба идет за 8 мест в финале, так что самые ожесточенные споры впереди!".

Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы рок-группы Maneskin. Городом проведения международного конкурса песни был выбрал Турин. Полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

Ранее мы писали о том, что итальянскую рок-группу Måneskin, которая победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в плагиате.

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