Страны Евросоюза готовят более жесткие санкции против России за оккупацию Крыма. Об этом сообщает Spiegel.

Правительство Германии изначально высказало возражения относительно расширения санкционного списка, но теперь хочет, чтобы Брюссель согласился.

Это следует из конфиденциального отчета посольства Германии в Брюсселе, который имеется в распоряжении издания.

Так, Литва, Болгария, Румыния, Дания и другие страны призвали к новым карательным мерам в рабочей группе с представителями стран ЕС в прошлый понедельник. Они хотели добавить еще пять человек или организаций в санкционный список ЕС, который был составлен вскоре после оккупации Россией Крыма в начале 2014 года и с тех пор неоднократно расширялся.

Однако не известно, кто будет включен в санкционный список. Поскольку такая информация является предметом особой секретности, чтобы заинтересованные лица не могли договориться до того, как карательные меры будут официально решены и вступят в силу.

При этом Германии ранее отказалась расширять санкционный список против России за оккупацию Крыма, однако в федеративном правительстве передумали и хочет, что Брюссель согласился на введение дополнительных санкций.

Как сообщали "Подробности", сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики".

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