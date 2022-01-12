Сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики". Об этом сообщает The Washington Post, ознакомившись с текстом документа.

Законопроект представит 12 января в Конгрессе сенатор от Нью-Джерси Роберт Менендес, возглавляющий комитет Сената по международным отношениям. В нем прописаны санкции против:

президента России Владимира Путина лично и его окружения;

высокопоставленных гражданских и военных чиновников;

российских олигархов, банков и энергетических компаний;

ключевых банковских организаций и российских компаний, использующих систему SWIFT;

ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

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Цель документа - дать понять, что Сенат США не будет бездействовать, пока Кремль угрожает новым вторжением в Украину. Владимиру Путину не нужно ни рушить всю свою экономику, ни жертвовать жизнями собственного народа в тщетной попытке перекроить карту Европы.

Сенатор от Республиканской партии Тед Круз подготовил отдельный законопроект о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. В нем "Северный поток - 2" назван инструментом влияния России и призывается не допустить начала работы трубопровода.

Как сообщали "Подробности", параллельно в США обсуждается запрет на поставку в Россию телефонов/смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов "из многих других отраслей".