А в Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах. Зокрема, у Житомирі та Чернігові анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадочків і лікарень. В Одесі перевіряли ще й аеропорт.

А в Запоріжжі - одразу кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал довелося евакуювати. Дітей, яких не могли забрати додому, тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі подовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань.

Тетяна Кріпак, директорка департаменту освіти та науки Криворізької міської ради: