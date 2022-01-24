В кількох містах України отримали інформацію про закладену вибухівку [ Редактировать ]
А в Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах. Зокрема, у Житомирі та Чернігові анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадочків і лікарень. В Одесі перевіряли ще й аеропорт.
А в Запоріжжі - одразу кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал довелося евакуювати. Дітей, яких не могли забрати додому, тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі подовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань.
Тетяна Кріпак, директорка департаменту освіти та науки Криворізької міської ради:
На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує і покарали їх. Ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі.
по теме
Правоохоронці починають евакуацію. Результат - теж незмінний: вибухівку не знаходять. Власне, як і "мінерів". У Черкасах уже вдруге зривають уроки в усіх школах.
Всі школи Черкас зачинили двері для учнів. Причиною стали повідомлення про ймовірне мінування. Тільки за останній тиждень їх було вже чотири.
За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені в школах, порушують звичний перебіг занять.
Під приціл потрапили школи та торгово-розважальні центри у Черкасах, Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі, Хмельницькому та Львові.
В Одесі "мінували" головну ялинку і торговельні центри. А одразу в трьох містах - Дніпрі, Львові та Черкасах - "замінували" всі школи.