В Украине спрогнозировали по 55 тысяч заболеваний коронвирусом за сутки [ Редактировать ]
В Украине новая волна коронавируса может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев. В целом заболеваемость штаммом "Омикрон" будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе брифинга.
В нынешней волне ожидается вдвое больше случаев, чем в предыдущей.
В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев COVID. Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при "Дельта"-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально - около 27 тысяч случаев за отдельные сутки.
Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.
Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
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