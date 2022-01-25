В Украине новая волна коронавируса может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев. В целом заболеваемость штаммом "Омикрон" будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе брифинга.

В нынешней волне ожидается вдвое больше случаев, чем в предыдущей.

В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев COVID. Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при "Дельта"-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально - около 27 тысяч случаев за отдельные сутки.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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