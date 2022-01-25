За минувшие сутки, 24 января, в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса и 161 смерти за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.

В Украине за сутки:

госпитализировали 1507 человек;

летальных случаев - 161;

выздоровели - 5 863 человека.

Протестировали:

методом ПЦР - 58 184,

методом ИФА - 6 374,

экспресс-тестами - 45 563.

Больше всего новых заражений за сутки в таких регионах:

Львовской области - 2299,

Киеве - 1589,

Ивано-Франковской области - 1387,

Винницкой области - 1207.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 889 488 человек; выздоровел - 3 591 201 человек; летальных случаев - 99 443.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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