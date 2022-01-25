Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 24 января, в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса и 161 смерти за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.
В Украине за сутки:
- госпитализировали 1507 человек;
- летальных случаев - 161;
- выздоровели - 5 863 человека.
Протестировали:
- методом ПЦР - 58 184,
- методом ИФА - 6 374,
- экспресс-тестами - 45 563.
Больше всего новых заражений за сутки в таких регионах:
- Львовской области - 2299,
- Киеве - 1589,
- Ивано-Франковской области - 1387,
- Винницкой области - 1207.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 889 488 человек; выздоровел - 3 591 201 человек; летальных случаев - 99 443.
Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.
Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
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