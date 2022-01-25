Сніговий шторм "Елпіс" ударив по Греції. В снігу - і острови, і материкова частина. Через сильні снігопади - деякі населені пункти виявилися відрізаними. А тим часом Афіни - потерпають від заторів. Попри це, чимало людей тішаться такій нетиповій для них погоді.

Крига, засніжені пляжі та незвичні для регіону хуртовини - Грецію накрив потужний зимовий шторм "Елпіс". На курортних островах Міконос і Санторіні - вперше за десятиліття - випав сніг!

Заметілі вже спричинили чимало проблем для греків. На островах - тамтешня інфраструктура зовсім не пристосована до такої кількості снігу. Зокрема, на острові Наксос, де теж вирує шторм, низка гірських сіл тепер відрізана від світу. І це - попри спроби комунальників розчистити сніг і розблокувати автошляхи.

Хурделиці шторм "Елпіс" приніс і на материк. Снігом вкрило Акрополь в Афінах. У місті тимчасово закрили школи. Тисячі людей - залишилися без електроенергії. На дорогах затори. Громадський транспорт працює з перебоями.

Теодоріс Петру, житель Афін:

Тут десятки автівок просто застрягли. Ми тут стоїмо вже кілька годин. І весь цей час іде сніг. Ситуація лише погіршується. А снігопади стають дедалі сильнішими.

Водночас чимало греків зазначають - такі снігопади їм до вподоби. Можна погратися з дітьми в сніжки, прогулятися засніженими вулицями та зафільмувати незвичні міські пейзажі.

Анастасія Кацива, жителька Афін:

Це приголомшує! І мені, і моїм друзям така зима подобається! Я справді насолоджуюся такою погодою, бо для нас це незвично. Єдине, я б хотіла, щоб снігопади створювали менше проблем для міста. І щоб люди просто насолоджувалися справжньою зимою.

І поки жителі грецьких островів фільмують ось такі смерчі неподалік від власних осель - тамтешні метеорологи припускають, що мороз та хуртовини протримаються - як на островах, так і на материку - ще принаймні кілька днів.