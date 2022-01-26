Польща будує стіну на межі з Білоруссю. Напередодні прикордонна служба передала територію виконавцям і на місце приїхала перша спецтехніка.

У планах - звести загорожу протяжністю 186 кілометрів, її висота становитиме п'ять метрів. Відстань поділили на чотири відрізки - для прискорення робіт. Вартість проєкту - понад півтора мільярда злотих.

Це найбільша будівельна інвестиція Республіки. Вона має захистити Польщу від нелегалів з Білорусі. Лише в понеділок відбулося 17 спроб незаконного перетину кордону.