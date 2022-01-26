Польща будує стіну на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Польща будує стіну на межі з Білоруссю. Напередодні прикордонна служба передала територію виконавцям і на місце приїхала перша спецтехніка.
У планах - звести загорожу протяжністю 186 кілометрів, її висота становитиме п'ять метрів. Відстань поділили на чотири відрізки - для прискорення робіт. Вартість проєкту - понад півтора мільярда злотих.
Це найбільша будівельна інвестиція Республіки. Вона має захистити Польщу від нелегалів з Білорусі. Лише в понеділок відбулося 17 спроб незаконного перетину кордону.
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