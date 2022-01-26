Берлін і далі заявляє, що не відправлятиме Києву летальної зброї.

Замість зброї Німеччина надасть Україні 5 тисяч... касок. Про це повідомила міністр оборони Крістіне Ламбрехт. Берлін і далі заявляє, що не відправлятиме Києву летальної зброї.

Натомість підтримає нас іншими засобами. Крім касок, це ще й польовий шпиталь. А сусідня Чехія - геть іншої думки. Тамтешній уряд схвалив надання Україні боєприпасів.

Це чотири тисячі арт-снарядів. І цей вантаж відправлять, щойно отримають підтвердження, що український уряд готовий його прийняти.