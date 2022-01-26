Німеччина надасть Україні каски замість зброї [ Редактировать ]
Замість зброї Німеччина надасть Україні 5 тисяч... касок. Про це повідомила міністр оборони Крістіне Ламбрехт. Берлін і далі заявляє, що не відправлятиме Києву летальної зброї.
Натомість підтримає нас іншими засобами. Крім касок, це ще й польовий шпиталь. А сусідня Чехія - геть іншої думки. Тамтешній уряд схвалив надання Україні боєприпасів.
Це чотири тисячі арт-снарядів. І цей вантаж відправлять, щойно отримають підтвердження, що український уряд готовий його прийняти.
по теме
Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії.
Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.
Спершу про це повідомила у соцмережах екс-нардеп Вікторія Войцицька.
Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси Javelin
Швидка допомога зброєю Україні найкраще стримає Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю. Цю позицію поділяють чимало західних лідерів. Але не Німеччина.