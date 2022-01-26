Як захистити Україну обговорювали також і заступниця Держсекретаря США Венді Шерман та колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Це була онлайн-дискусія. Віртуальну платформу організував Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Ялтинською європейською стратегією. Нагадаю, форум YES щороку збирає разом світових лідерів у сфері політики та бізнесу для обговорення майбутнього України.

Венді Шерман, заступниця Державного секретаря США: