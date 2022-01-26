Форум YES: заступниця Держсекретаря США та експрезидентка Естонії говорили про Україну [ Редактировать ]
Як захистити Україну обговорювали також і заступниця Держсекретаря США Венді Шерман та колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Це була онлайн-дискусія. Віртуальну платформу організував Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Ялтинською європейською стратегією. Нагадаю, форум YES щороку збирає разом світових лідерів у сфері політики та бізнесу для обговорення майбутнього України.
Венді Шерман, заступниця Державного секретаря США:
Великі країни не можуть залякувати і цькувати менші, змушуючи їх діяти проти власних інтересів. США виступає пліч-о-пліч з українським народом, і ми захищаємо суверенітет і територіальну цілісність України.
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