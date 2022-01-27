По состоянию на четверг, 27 января, в "красной" зоне карантина уже две области. "Оранжевая" зона также расширяется.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Красная" зона

Ивано-Франковская область,

Ривненская область.

"Оранжевая" зона

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Черновицкая.

"Желтая" зона:

Днепропетровская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Херсонская,

Черкасская области.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.

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