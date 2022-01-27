"Красная" зона расширилась: карантинное зонирование обновили [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 27 января, в "красной" зоне карантина уже две области. "Оранжевая" зона также расширяется.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
"Красная" зона
- Ивано-Франковская область,
- Ривненская область.
"Оранжевая" зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Львовская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона:
- Днепропетровская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская,
- Черкасская области.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.
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