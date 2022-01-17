В понедельник, 17 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Оранжевому" уровню соответствуют две области, в одной из которых ухудшилась ситуация с COVID.

По данным ведомства, уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.

В частности, в Ивано-Франковской области "красным" сейчас является показатель динамики уровня COVID-госпитализаций - 54,3%. При этом норма должна составлять не более 50%.

В обоих регионах наблюдается рост коэффициента выявления случаев инфицирования. В Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской - 29,2%. Допустимая норма - не более 20%.

Остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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