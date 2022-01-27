Путин принял приглашение Эрдогана в Турцию и назвал условия [ Редактировать ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию, а также неоднократно предлагал организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока в Кремле ответили только на возможность поездки в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так, поездка состоится, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.
Песков отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами.
"Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции", - добавил он.
Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию.
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