Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина в Турцию, а также неоднократно предлагал организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока в Кремле ответили только на возможность поездки в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, поездка состоится, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

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Песков отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами.

"Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции", - добавил он.

Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию.

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