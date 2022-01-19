Блинкен прибыл в Украину: что известно [ Редактировать ]
В среду, 19 января, Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После визита в Украину Блинкен посетит Германию, где проведет встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Причина приезда
Цель: подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
В ходе переговоров будет обсуждаться единый подход в предотвращении новой агрессии России в отношении Украины и то, как заставить Кремль выбрать путь деэскалации и дипломатии.
Повестка визита
- Блинкен планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Блинкен посетит посольство США в Киеве, чтобы встретиться с его сотрудниками и их семьями и рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.
Как США пытаются предотвратить угрозу России
Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных, а также танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение. В то же время Москва выдвинула США и НАТО требования, выполнение которых якобы будет гарантировать безопасность в Европе. Запад опасается, что Кремль может решиться на новое вторжение в Украину.
Предотвратить новое нападения России американская сторона пытается путем дипломатии, а также угрозами введения новых санкций против российских банков, энергетики и непосредственно самого Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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