Канада выделит Украине $268 млн военной помощи - Резников [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине. Об этом сообщил Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
Канада решила предоставить Украине 340 млн [канадских] долларов и согласилась продлить операцию UNIFIER еще на три года, существенно расширив миссию.
В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты.
Правительство Канады сообщило, что военные инструкторы продолжат нахождение на Украине в рамках операции UNIFIER до 2025 года, а численность контингента увеличится с 200 до 400 человек.
Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции UNIFIER проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава уже заявляла о поставках Киеву униформы и оборудования для украинской армии.
Напомним, что 25 января в Украину прибыла третья партия летального вооружения из США.
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