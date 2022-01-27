Канада передасть Україні нелетальне обладнання, поділиться розвідданими й допоможе протистояти кібератакам. Окрім того, планує розширити військову місію "Юніфаєр". Це об'єднана цільова група Збройних Сил Канади та України. В рамках цієї операції кількість інструкторів на території нашої держави збільшать вдвічі - до 400-от військових. 60 з них прибудуть найближчим часом.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Загроза вторгнення Росії в Україну - це не просто те, що має турбувати українських канадців чи європейців. Це те, що має хвилювати всіх нас. Такі автократичні країни, як Росія, використовують військову міць, щоб погрожувати незалежним демократіям. Аби ті підкорилися і стали обмеженими на шляху вперед. Це є загрозою не лише для українців, а для всіх нас.