Канада передасть Україні нелетальне обладнання [ Редактировать ]
Канада передасть Україні нелетальне обладнання, поділиться розвідданими й допоможе протистояти кібератакам. Окрім того, планує розширити військову місію "Юніфаєр". Це об'єднана цільова група Збройних Сил Канади та України. В рамках цієї операції кількість інструкторів на території нашої держави збільшать вдвічі - до 400-от військових. 60 з них прибудуть найближчим часом.
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:
Загроза вторгнення Росії в Україну - це не просто те, що має турбувати українських канадців чи європейців. Це те, що має хвилювати всіх нас. Такі автократичні країни, як Росія, використовують військову міць, щоб погрожувати незалежним демократіям. Аби ті підкорилися і стали обмеженими на шляху вперед. Це є загрозою не лише для українців, а для всіх нас.
по теме
Прем'єр також зазначив - у разі агресії Лондон без жодних вагань посилить санкції проти Росії.
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.
Засідання відбудеться вже цього четверга. Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив - Берлін нарешті повинен діяти, щоби не допустити новий наступ Росії.
Йдеться про партію снарядів 152 калібру для артилерії. Умови постачання ще узгоджуватимуть з офіційним Києвом, остаточне рішення мають ухвалити вже цього тижня.
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні.