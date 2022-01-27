На территории государства Израиля была зафиксирована пятая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агентство Newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2 623 896 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено 67 393 новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 468 232 человек (-69 523 за сутки). Пока неясно, пройден ли пик, но число зараженных за последний день заметно снизилось.

Отмечается, что состояние 923 пациентов (+35 за сутки; 0,17% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 200 (+13) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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