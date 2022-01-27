У Зеленского назвали темы разговора с Байденом [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент США Джо Байден сегодня, 27 января, позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор будет продолжением тесного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, такие темы планируют обсудить лидеры Украины и США:
- мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;
- вопросы безопасности, в частности энергетической;
- оборонное взаимодействие между Украиной и США;
- макрофинансовая поддержка Украины;
- антиолигархическая реформа.
"Перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.
Отметим, Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",
"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.
Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.
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