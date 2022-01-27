Президент США Джо Байден сегодня, 27 января, позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор будет продолжением тесного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, такие темы планируют обсудить лидеры Украины и США:

мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе;

вопросы безопасности, в частности энергетической;

оборонное взаимодействие между Украиной и США;

макрофинансовая поддержка Украины;

антиолигархическая реформа.

"Перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.

Отметим, Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.

Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

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