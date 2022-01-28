На кордоні Киргизстану з Таджикистаном сталася стрілянина [ Редактировать ]
Стрілянина на кордоні Киргизстану з Таджикистаном. Шестеро таджикистанських та четверо киргизстанських прикордонників поранені. Один мирний житель загинув. Хто зробив перший постріл - незрозуміло. Сторони звинувачують одна одну. На місце події виїхали урядовці обох країн - для деескалації. Наразі їм вдалося домовитися про перемир'я. Конфлікти на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном виникають постійно. Через спірні ділянки території. Остання серйозна сутичка сталася торік у квітні. Тоді загинуло 36 людей.
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