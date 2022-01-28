На Закарпатті ведмеді, уперше за 10 років - впали у сплячку. Живуть клишоногі у спеціальному реабілітаційному центрі, а тому звикли до турботи й знають, що їх годуватимуть досхочу. Тому всі ці роки взимку не спали. Що змінилося цієї зими й що кажуть доглядачі - чула Мар'яна Мартин.

Балу, Віня… Віня, Міша...

Голос свого доглядача - Василя Суботи - ведмеді чують здалека. І за лічені хвилини збігаються, бо добре знають: кличе - значить частуватиме смачненьким.

Тут у реабілітаційному центрі мешкає 32 бурих ведмеді. Але гуляють лише п'ять. Уперше за 10 років більшість із них - упала в сплячку.

Михайло Галатиба, звірівник Закарпатського реабілітаційного центру бурих ведмедів:

Се добре, бо ведмідь, товди він ся вспокоює, адаптуєся, ненарушена псіхіка. Значить ведмідь буде літом спокійний, вровновешений, се добре. Всі ведмеді йдуть на поправку.

Своїх підопічних працівники знають добре. Розпізнають кожного і розповідають його історію.

Василь Субота, звірівник Закарпатського реабілітаційного центру бурих ведмедів:

То є Бров, це Вінік, це Міша, то Балу.

Михайло Галатиба, звірівник Закарпатського реабілітаційного центру бурих ведмедів:

О сесь чорний, се наші два закарпатські ведмеді, їх із дикої природи, мама їхня померла, они би не вижили в природі, їх забрали два місяці їм було.

Та більшість тутешніх ведмедів - урятовані від людської жорстокості. У минулому вони чи то циркові зірки, чи то живі іграшки, яких тримали в тісних клітках. А нині - їхній дім - це 12 гектарів лісу. Перш ніж випустити сюди, клишоногих на певний час ізолюють у карантинній зоні. Там вони проходять медичне обстеження та призвичаюються до нових умов - ліс із річкою, барлоги, а ще - допитливі туристи - за парканом. Є свої улюбленці серед ведмедів і в туристів. Антоніна з Волині тут не вперше. Каже - приїхала спеціально, щоб провідати Беню.

Антоніна, туристка з Волині:

Знущалися попередні власники, він в цирку був, ставили на гарячу плиту, щоб він скоренько перебирав лапками, щоб танцював дуже добре, що дітки дивляться, що знають, що треба бережно ставитися до природи.

Попри те, що у ведмедів період сплячки, туристів тут хоч відбавляй. Особливо тішаться діти.

Соломія, туристка з Волині:

Ми сюди тільки приїхали недавно, я тут побачила вже чотири ведмеді.

Це бурий ведмідь, так. Великий, зубки має, а кіхті має доню, та має. - Ти що тату не знаєш, що таке ведмідь? - Та не знаю. - Він же кіхті має.

Скільки спатимуть ведмеді - працівники реабілітаційного центру не знають. Проте сподіваються, що надалі зимова сплячка для їхніх вихованців стане нормою.