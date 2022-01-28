В пятницу, 28 января, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Они обсудили Украину, НАТО и "гарантии безопасности". Разговор был длительный. Также в России назвали темы, которые обсудили лидеры двух стран.

"Гарантии безопаности"

Главной темой стал вопрос о предоставлении России закрепленных "гарантий безопасности". Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы.

Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России. Проигнорирован и ключевой вопрос - как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Украина

Во время разговора был поднят вопрос ситуации вокруг Украины. Путин "акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского "Комплекса мер" и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса". Речь идет о самопровозглашенных "Л/ДНР".

После нормандской встречи советников 26 января подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате, сообщает пресс-служба Кремля.

Иранская ядерная программа

В Кремле сообщили, что рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию.

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