Коронавирус в Украине установил новый антирекорд [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 37 351 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины.
За прошедшие сутки:
- заболел 5 341 ребенок;
- 806 медработников;
- госпитализированы - 3 340 человек;
- умерли - 149;
- выздоровели - 7 163.
Вакцинация:
- первую дозу получили 27 672 человека;
- вторую дозу - 23 712;
- дополнительную дозу - 736;
- бустерную - 26 444.
Напомним, что в Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека, NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.
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