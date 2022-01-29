За минувшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 37 351 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины.

За прошедшие сутки:

заболел 5 341 ребенок;

806 медработников;

госпитализированы - 3 340 человек;

умерли - 149;

выздоровели - 7 163.

Вакцинация:

первую дозу получили 27 672 человека;

вторую дозу - 23 712;

дополнительную дозу - 736;

бустерную - 26 444.

Напомним, что в Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека, NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.