В Украине за прошлые сутки, 27 января, зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), что является абсолютным антирекордом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 342 человека;

летальных исходов - 144;

поправилось - 6 142 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 980 610 человек;

поправилось - 3 608 094 человека;

летальных исходов - 99 882;

проведено ПЦР-тестирований - 17 848 132.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.

Читайте также, в Украине новая волна коронавируса может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев. В целом заболеваемость штаммом "Омикрон" будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны, в среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев.

Кроме того, в Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека, NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.

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