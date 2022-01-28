Коронавирус установил новый антирекорд: статистика на 28 января [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за прошлые сутки, 27 января, зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), что является абсолютным антирекордом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 342 человека;
- летальных исходов - 144;
- поправилось - 6 142 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 980 610 человек;
- поправилось - 3 608 094 человека;
- летальных исходов - 99 882;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 848 132.
С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.
Читайте также, в Украине новая волна коронавируса может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев. В целом заболеваемость штаммом "Омикрон" будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны, в среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев.
Кроме того, в Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека, NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на четверг, 27 января, в "красной" зоне карантина уже две области
Ревакцинація - наразі єдиний, визнаний медичною спільнотою, ефективний спосіб убезпечити себе від ускладнень нових штамів коронавірусу, кажуть лікарі.
За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
В четверг, 27 января, в Ривненской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации
В среду, 26 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине