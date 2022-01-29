В случае, если Россия начнет масштабное вторжение в Украину руководство соседней Польши намерено принять на территории страны до миллиона беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

По его словам, Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион людей. Согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши.

Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе.

Отмечается, что Вонсик призвал не поддаваться истерике и панике и напомнил, что в настоящее время впереди Олимпийские игры в столице Китая Пекине.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал "предотвратить возможное полномасштабное вторжение России на территорию нашей страны". Президент заявил, что нашей стране не нужны международные санкции против агрессора "после".