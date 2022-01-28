В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский призвал "предотвратить возможное полномасштабное вторжение России на территорию нашей страны". Об этом сообщалось в ходе пресс-конференции Зеленского для представителей иностранных СМИ.

Так, президент заявил, что нашей стране не нужны международные санкции против агрессора "после".

Вопросы, которые мы обсуждали с президентом и не один раз. Что такое санкции "после"? Это вопрос не только к президенту США, у меня тут нет никаких отдельных вопросов именно к нему, об этом говорит и Европа. Но многие государства говорят о вещах, которые можно делать превентивно.

Как известно, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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