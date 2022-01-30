В столицу Украины Киев с официальным визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Делегация из Канады была встречена после посадки на аэродроме заместителем министра обороны Александром Полищуком.

Отмечается, что Анита Ананд во время своего пребывания в Украине, в частности, встретится с министром обороны Алексеем Резниковым.

Читайте также, в Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Шестидневная поездка министра призвана подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в Украину прибыл высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Это его первый зарубежный визит в новом году, Боррель отметил, что прибыл в Украину в связи с военной эскалацией со стороны России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.