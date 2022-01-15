В Украину с визитом прибудет глава МИД Канады [ Редактировать ]
В Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом сообщает телеканал CBC.
Шестидневная поездка министра призвана подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.
Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать.
Отмечается, что в ходе своего визита Жоли планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной. Известно, что Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев.
Читайте также, в пятницу, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Последний раз Зеленский и Алиев встречались 15 декабря 2021 года в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".
Кроме того, в Украину прибыл высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Это его первый зарубежный визит в новом году, Боррель отметил, что прибыл в Украину в связи с военной эскалацией со стороны России, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.
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