Дания готова предоставить Украине оружие и военную технику в случае эскалации конфликта со стороны России. Об этом сообщает новостное агентство Jyllands-Posten.

На вопрос журналиста, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила. По ее словам, ситуация вокруг Украины сейчас составляет серьезную угрозу для Европы.

Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, - ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали.

Отмечается, что "существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле". Фредериксен также пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями "беспрецедентного масштаба".

Читайте также, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов, министр обороны США Ллонд Остин заявил, что Украины прибыл очередной самолет с военной помощью.

Кроме того, Канада выделит Украине 340 млн канадских долларов ($268 млн) военной помощи для продолжения операции военных советников UNIFIER, которую правительство Канады проводит в Украине. Между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией.