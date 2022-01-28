В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов.

На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины.

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Министр обороны США Ллонд Остин заявил, что Украины прибыл очередной самолет с военной помощью.

Поставки (вооружения в Украину, - ред.) продолжаются. Действительно, сегодня только что прибыла (в Украину, - ред.) еще одна партия (военной помощи, - ред.).

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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