"Партнери підставляють нам плече": Кулеба розповів про допомогу Україні від західних партнерів [ Редактировать ]
За останні тижні Україна отримала "безпрецедентну" військову допомогу від західних партнерів, і найближчим часом в Україну будуть прибувати нові літаки з озброєнням для української армії. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Буде ще більше (військової допомоги - ред.) від різних країн, у тому числі тих, які вже надали. Я доручив посольствам України зосередитися на цьому питанні. І шукати в буквальному сенсі зброю, військове обладнання і все, що потібно Збройним силам України, і "тягнути" це в нашу державу для зміцнення нашої обороноздатності.
Очільник МЗС України розповів, що буде ще один напрям роботи - підтримка партнерів для утримання фінансової й економічної стабільності України, спричинені ескалацією біля кордонів.
Будемо відверті, що всі ці погрози війною вдарили по економіці. І партнери вже підставляють нам плече: Євпреський Союз виділив 1,2 млрд євро макрофінансової допомги, Канада видиліла кредитну лінію, Сполчені Штати Америки також планують. Я був зараз у Данії, говорив про це. Тому це другий напрям допомоги, який вже відбувається.
Нагадаємо, що Дмитро Кулеба прокоментував евакуацію іноземних посольств з України і заперечив погіршення дипломатичних відносин між Україною та США та Німеччиною.
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