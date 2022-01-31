В Поднебесной жителям страны сделали более 3 миллиардов прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Таким образом, по данным на 30 января, в стране было сделано 3 000 198 000 прививок от коронавируса. При этом не уточняется, сколько человек завершили процесс вакцинации.

Отмечается, что 15 января официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что свыше 1,22 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, полностью привиты от коронавируса.

Читайте также, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, вакциной Pfizer, Управление разрешило вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.