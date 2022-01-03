Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, вакциной Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В заявлении уточняется, что расширение программы по ревакцинации предполагает "более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12-15 лет".

Специалисты управления также разрешили сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев. Ранее указанный срок составлял шесть месяцев.

Кроме того, в документе уточняется, что Управление разрешило вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

Читайте также, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.

Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.