В понедельник, 31 января, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о подготовке массовых беспорядков в Киеве, а также ряде областей страны.

В частности, готовились драки с правоохранителями.

Протест под Офисом президента 31 января

Как сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во время протеста готовились жесткие столкновения с правоохранителями.

Организатор подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были бы помочь провести эти акции. Первая такая акция должна была состояться именно сегодня.

Организаторы, по его информации, получили авансом более 1 млн гривен.

Массовка - от 800 грн на человека, "титушки" - 1200 грн, более радикальные акции (поджог шин) - 2500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы.

В МВД озвучили "план действий протестующих"

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что вчера в Киеве была задержала группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре города.

Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тысяч. Из них до 1,5 тысячи "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна была быть кровь.

Кроме того, по его словам, была спрятана бутафорная кровь, которая должна была якобы пролиться.

Были медики, которые должны были подтвердить псевдотравмирование "активистов"... Должен был быть поджог автомобильных шин.

На брифинге опубликовали видеозапись, на которой якобы обсуждали будущие "силовые протесты".

Это снималось в соответствии с законом, с решением суда, чтобы были доказательства.

Ситуация в Украине

Подобные митинги планировали провести, в частности, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

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