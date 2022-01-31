В понедельник, 31 января, в Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Об этом сообщает "Правительственный портал".

Так, программа продлится год.

Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

1 этап - получение средств будет происходить через приложение "Дия".

2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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