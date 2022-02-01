Сборная Украины по мини-футболу обыграла Казахстан

Сборная Украины по мини-футболу обыграла команду Казахстана со счетом 5:3 в четвертьфинале чемпионата Европы.

В составе победителей голы забили Петр Шотурма (15-я минута, с пенальти), Игорь Корсун (25), Михаил Зварич (30), Владимир Разуванов (39), Ярослав Лебедь (39). У проигравших отличились Дуглас Джуниор (34), Биржан Оразов (38, 40).

В полуфинале украинцы сыграют с победителем встречи между сборными России и Грузии. Матч состоится во вторник, 1 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии, вышедшая в полуфинал текущего розыгрыша.

Напомним, что бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком национальной сборной по мини-футболу. В июне в Кошице на чемпионате Европы он проведет первый официальный матч.