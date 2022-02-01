В "Дие" появился новый COVID-сертификат. Его получат граждане, получившие бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом заявил в ходе брифинга 1 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Также он опубликовал сообщение об этом новшестве в Facebook.

"Все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Чтобы получить цифровой документ достаточно по-прежнему отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дие", - сказал Ляшко.



Срок действия этого сертификата составит 270 дней с дня получения бустерной дозы вакцины от коронавируса. Соответственно сгенерировать этот документ в "Дие" можно будет лишь после того, как дополнительная доза прививки будет получена.

Как это сделать:

открыть приложение "Дия";

выбрать раздел "Услуги";

нажать пункт COVID-сертификаты;

выбрать подходящий тип сертификата;

отправить запрос.

При этом важно, чтобы медики внесли соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.

Ляшко также уточнил, что за рубежом сертификат будет считаться вступившим в силу лишь спустя 14 дней после получения бустерной дозы вакцины.

Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

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