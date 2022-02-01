В приложении "Дия" появился новый COVID-сертификат [ Редактировать ]
В "Дие" появился новый COVID-сертификат. Его получат граждане, получившие бустерную дозу вакцины от коронавируса.
Об этом заявил в ходе брифинга 1 февраля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Также он опубликовал сообщение об этом новшестве в Facebook.
"Все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Чтобы получить цифровой документ достаточно по-прежнему отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дие", - сказал Ляшко.
Срок действия этого сертификата составит 270 дней с дня получения бустерной дозы вакцины от коронавируса. Соответственно сгенерировать этот документ в "Дие" можно будет лишь после того, как дополнительная доза прививки будет получена.
Как это сделать:
- открыть приложение "Дия";
- выбрать раздел "Услуги";
- нажать пункт COVID-сертификаты;
- выбрать подходящий тип сертификата;
- отправить запрос.
При этом важно, чтобы медики внесли соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.
Ляшко также уточнил, что за рубежом сертификат будет считаться вступившим в силу лишь спустя 14 дней после получения бустерной дозы вакцины.
Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
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