Кабинет министров планирует сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 19 января.

Сертификаты после бустерной дозы начнут действовать после появления технической возможности.

Документом планируется обновление порядка формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, установление срока действия СОVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней, определение порядка формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности.

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