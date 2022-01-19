Срок действия COVID-сертификатов намерены сократить [ Редактировать ]
Кабинет министров планирует сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 19 января.
Сертификаты после бустерной дозы начнут действовать после появления технической возможности.
Документом планируется обновление порядка формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, установление срока действия СОVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней, определение порядка формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.
Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности.
Читайте также, эксперты заявили о том, что в мире будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, которые будут вытеснять своих "собратьев". "Омикрон" - предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию.
Кроме того, медики назвали 8 первых симптомов штамма коронасирусной инфекции "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях заболевания. Признаки нового штамма возникают в организме примерно на второй день.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За минувшие сутки, 18 января, на территории Украины зафиксировали новые случаи коронавирусной болезни COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон"
У ближайших помощников Папы Франциска обнаружили коронавирус
В Министерстве здравоохранения заявили о том, что медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке
Коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет