В среду, 19 января, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Об этом сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

Сертификаты после бустерной дозы также будут действовать 270 дней.

Теперь все, кто вакцинировался бустером, третьей (дозой), сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дие", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев.

Документом обновляется порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, устанавливается срок действия СОVID -сертификатов на уровне 270 дней, определяется порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, страны Европейского Союза начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. В частности, это Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия. Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок, который по наблюдениям является клинически оправдан.

Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок.

Кроме того, в Украине как и в большинстве других стран началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость определить порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

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