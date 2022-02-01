Польский футбольный союз (PZPN) назначил поляка Чеслава Михневича главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба PZPN.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша уточнил в своем Twitter, что контракт с Михневичем рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления.

Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках". Победитель этого матча 29 марта на своем поле встретится с победителем противостояния Швеция-Чехия.

Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом национального первенства в сезоне-2020/21. В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Напомним, что должность наставника сборной Польши оказалась вакантной в конце декабря, после того как фактически сбежал прежний наставник поляков Паулу Соуза. Португальский специалист принял выгодное предложение от бразильского "Фламенго" и заплатил неустойку в размере 300 тыс. евро за досрочное расторжение контракта.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что бывший капитан сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро отказался возглавить национальную команду Польши.

На должность наставника польской сборной СМИ "сватали" и бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченка.