Польша нашла главного тренера футбольной сборной [ Редактировать ]
Источник: PZPN
Польский футбольный союз (PZPN) назначил поляка Чеслава Михневича главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба PZPN.
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша уточнил в своем Twitter, что контракт с Михневичем рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления.
Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках". Победитель этого матча 29 марта на своем поле встретится с победителем противостояния Швеция-Чехия.
Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом национального первенства в сезоне-2020/21. В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны.
Напомним, что должность наставника сборной Польши оказалась вакантной в конце декабря, после того как фактически сбежал прежний наставник поляков Паулу Соуза. Португальский специалист принял выгодное предложение от бразильского "Фламенго" и заплатил неустойку в размере 300 тыс. евро за досрочное расторжение контракта.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что бывший капитан сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро отказался возглавить национальную команду Польши.
На должность наставника польской сборной СМИ "сватали" и бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченка.
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