Главному тренеру сборной Польши по футболы отказали в расторжении контракта [ Редактировать ]
Источник: Польский футбольный союз
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отказался расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной португальцем Паулу Соузой. Об этом спортивный функционер сообщил на своей странице в Twitter.
Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что он хочет расторгнуть контракт из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался.
Ранее телеканал Globo сообщил, что португальский специалист согласился возглавить бразильский футбольный клуб "Фламенго".
Паулу Соузе 51 год, он возглавляет национальную сборную Польши с 2021 года. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта на стадионе "Лужники".
Напомним, что 17 ноября исполком Украинской ассоциации футбола утвердил главным тренером национальной сборной страны Александра Петракова, который до того был исполняющим обязанности.
по теме
Он выигрывал приз в августе, сентябре и октябре
Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС.
Кордон із Польщею. Міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Тільки за минулу добу його перетнули понад чотири тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну.
Кордон із Польщею. Міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Тільки за минулу добу його перетнули понад чотири тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну.
На пунктах пропуску - багатокілометрові черги! Бо заробітчани їдуть додому на свята. Тож скільки часу їм треба простояти, щоб таки побачити рідних?
Вони не зникли, а просто змінили тактику. Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС. Рубіж масово вже не штурмують. Утім, намагаються діяти маленькими групами.