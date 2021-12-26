Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отказался расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной португальцем Паулу Соузой. Об этом спортивный функционер сообщил на своей странице в Twitter.

Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что он хочет расторгнуть контракт из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался.

Ранее телеканал Globo сообщил, что португальский специалист согласился возглавить бразильский футбольный клуб "Фламенго".

Паулу Соузе 51 год, он возглавляет национальную сборную Польши с 2021 года. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта на стадионе "Лужники".

Напомним, что 17 ноября исполком Украинской ассоциации футбола утвердил главным тренером национальной сборной страны Александра Петракова, который до того был исполняющим обязанности.