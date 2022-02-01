Отмена карантина в странах: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 1 февраля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса. Об этом стало в ходе заседания ВОЗ в Женеве.
Он призвал правительства этих стран все равно предотвращать распространение коронавируса, но другими способами.
Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности "Омикрона" и меньшей тяжести течения болезни предотвращение передачи больше невозможно и ненужно.
Он пояснил, что несмотря на меньшую агрессивность "Омикрона" предотвращать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.
Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты в наборе инструментов, а не только вакцины.
Глава ВОЗ отметил, что пока преждевременно объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.
ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта "Омикрон", вызывающие беспокойство, включая BA.2. Этот вирус будет продолжать развиваться, поэтому мы призываем страны продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности.
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Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
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