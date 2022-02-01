"Украина начинает использование препарата от коронавируса прямого действия" - Радуцкий [ Редактировать ]
Со вторника, 1 февраля, в Украине начинают использование препаратов прямого действия против коронавируса. В прошлом году страна подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в эфире телеканала "Дом".
Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство.
По его словам, лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.
Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза.
Читайте также, в Украине подтвердили 173 случая заражения штаммом "Омикрон" в 17 областях. Санитарный врач утверждает, что лечение пациентов, больных "Омикроном", осуществляется по уже имеющимся протоколам лечения от COVID-19.
Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
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