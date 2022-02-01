Со вторника, 1 февраля, в Украине начинают использование препаратов прямого действия против коронавируса. В прошлом году страна подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в эфире телеканала "Дом".

Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство.

По его словам, лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.

Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза.

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Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.

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