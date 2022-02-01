"Минские согласшения": Зеленский заявил об ответственности за любые бумаги [ Редактировать ]
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности, что украинская сторона обязана выполнять "минские соглашения", так как несет ответственность за любые подписанные бумаги. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Я уже не помню, кто подписал "минские соглашения". Но я точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственны и несем ответственность за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к договоренностям.
У России и Украины есть разночтения по отдельным пунктам минских соглашений.
Мы по-разному относимся к порядку выполнения пунктов. Но мы взрослые мальчики, мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, что-то защищающее наше государство в том или ином виде.
Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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