Олимипада-2022: ФБР просит участников отказаться от смартфонов [ Редактировать ]
В Пекине участников зимней Олимпиады-2022 призвали отказаться от личных смартфонов. Об этом просит Федеральное бюро расследований США. Причина - угроза кибератак со стороны китайских властей. Об этом сообщает BBC.
Вместо личных смартфонов просят использовать временные. В бюро опасаются, что на смартфоны могут попасть программы-вымогатели, другое вредоносное ПО, а также вирусы-шпионы.
Пока неизвестно о какой-либо конкретной угрозе на Олимпиаде, но в ФБР добавили, что Национальные олимпийские комитеты в некоторых западных странах также советуют не пользоваться личными смартфонами в Китае.
Читайте также, Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно, в связи с этим было официально обнародовано расписание соревнований.
Кроме того, в столице Китая ввели новые правила для въезда. Это связанно с тем, что в Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон", до конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия.
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