Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно.

Смотрите полное расписание игр.

Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.

Как сообщали "Подробности", украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую. В апреле 2021 года харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

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