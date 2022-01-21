Зимняя Олимпиада-2022: полное расписание игр [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно.
Смотрите полное расписание игр.
Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.
Как сообщали "Подробности", украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую. В апреле 2021 года харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
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